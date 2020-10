Afghanistan, raid sulla moschea nella provincia di Takhar: 11 bimbi morti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo quattro decenni di guerra, l'Afghanistan lo scorso ottobre ha finalmente iniziato a parlare di pace, ma nel Paese il sangue continua a scorrere. Con cadenza costante, si continuano a registrare ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo quattro decenni di guerra, l'lo scorso ottobre ha finalmente iniziato a parlare di pace, ma nel Paese il sangue continua a scorrere. Con cadenza costante, si continuano a registrare ...

