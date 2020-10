Stefano Sala contro l’ex Dayane Mello “Mai stato amore, bugiarda: non credo alle lacrime per nostra figlia” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello nonché papà della piccola figlia Sofia, attualmente è felicemente marito di Dasha Dereviankina. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi, però, ha voluto raccontare la verità sul rapporto con l’attuale concorrente del GF Vip ed ha smentito una serie di sue bugie. Stefano Sala e la verità su... L'articolo Stefano Sala contro l’ex Dayane Mello “Mai stato amore, bugiarda: non credo alle lacrime per nostra figlia” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 21 ottobre 2020), ex compagno dinonché papà della piccola figlia Sofia, attualmente è felicemente marito di Dasha Dereviankina. Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi, però, ha voluto raccontare la verità sul rapporto con l’attuale concorrente del GF Vip ed ha smentito una serie di sue bugie.e la verità su... L'articolol’ex“Mai: nonperfiglia” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

AcidamenteAcida : La pochezza di Stefano Sala nel dire che non ha mai amato la madre di sua figlia, pensando che questa notizia non p… - impasticcata : stefano sala sei un poraccio ringrazia il cielo dayane ti abbia toccato anche solo con un dito - GiovannaPolisi : Ma tutta questa gente che si eleva a giudice di vita. Ma voi chi siete per giudicare una madre? Vabbè il primo che… - flawslou : stefano sala si riconferma quello che si è rivelato dopo il suo gf: uno schifo. #gfvip - gioa1206 : RT @taissawife: Stefano Sala bravissimo padre ed è la seconda volta che dice che Sofia è stata un incidente quando Dayane ha sempre detto c… -