Palermo | donna abbandonato in ospedale figlia neonata positiva al Covid-19

Una donna ha portato al Pronto Soccorso di Palermo la sua bambina: sospettava che la piccola potesse avere il Covid. La bimba è dunque stata sottoposta a tampone, che ha dato esito positivo. Il personale dell'ospedale aveva allontanato la madre per i protocolli del caso, e le normali procedure, ma la donna non è più ritornata in ospedale ed è tutt'ora irreperibile. Marilù Furnari, della direzione sanitaria, spiega: "Il personale ha tentato per giorni di contattarla, ma inutilmente. A quel punto abbiamo avvisato le forze dell'ordine del possibile abbandono". La polizia è ora sulle tracce della donna, che sta esaminando le immagini dell'ingresso del Pronto soccorso

