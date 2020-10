Inter | Barella prima della Champions | Qui ogni partita è una finale

UEFAcom_it : ?? Tutto l'orgoglio sardo di Nicolò Barella ?? ??? Domani la nostra intervista con il centrocampista dell'Inter ?… - Inter : ??? | #INTERPODCAST Verso #InterBorussia: Nicolò #Barella si racconta ai microfoni di @UEFAcom_it ??????? Ascolta l'… - UEFAcom_it : ?? Nicolò Barella ??? A chi si ispira il centrocampista dell'Inter? - mauriziomoscaof : PENDOLINO: Subito Thuram, gol Borussia. gira Ancora dalla stessa parte: Gol. Ancora Thuram. Si ferma....secondo tem… - Batwayne82Queen : RT @Inter: ??? | #INTERPODCAST Verso #InterBorussia: Nicolò #Barella si racconta ai microfoni di @UEFAcom_it ??????? Ascolta l'intervista in… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barella

Il centrocampista nerazzurro ha parlato a poche ore dal fischio d'inizio della sfida contro il Borussia Monchengladbach ...Nerazzurri in campo a San Siro contro i tedeschi. Ballottaggi a centrocampo e in attacco. Hakimi out: è positivo al Covid-19 ...