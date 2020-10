Emergenza Covid-19, Antonio Decaro “A Bari non ci sono zone rosse, sono vietati gli assembramenti, rispettando le regole si torna a vivere” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una precisazione con una diretta Facebook per chiarire che a Bari non sono state istituite zone rosse e non ci sono piazze chiuse. A chiarirlo è stato direttamente il primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, durante una diretta Facebook. Subito Decaro ha chiarito che: “rispettando le regole si torna a vivere: a Bari non ci sono zone rosse o piazze chiuse, ma solo aree in cui è vietato l’assembramento”. Antonio Decaro ha anche detto che: “I cittadini devono capire che è necessario ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una precisazione con una diretta Facebook per chiarire che anonstate istituitee non cipiazze chiuse. A chiarirlo è stato direttamente il primo cittadino di, durante una diretta Facebook. Subitoha chiarito che: “lesia vivere: anon cio piazze chiuse, ma solo aree in cui è vietato l’assembramento”.ha anche detto che: “I cittadini devono capire che è necessario ...

Ilaria Capua è tornata a parlare dell’emergenza coronavirus in Italia a ‘Di Martedì’. In collegamento con la trasmissione di ‘La 7’, l’esperta ha dichiarato: “Quando ci si infetta, non si sa se si svi ...

Il sindaco: «Porterò al Cosp una lista di aree dove vietare la sosta delle persone per evitare gli assembramenti: da piazza della Repubblica, piazza Strozzi a Sant’Ambrogio» ...

