Coronavirus | il premier Giuseppe Conte riferisce in Senato sull’ultimo dpcm | la diretta tv

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #lockdown parziale in #Olanda, chiusi bar e ristoranti. Il premier #Rutte: 'scelta dolorosa ma necessa… - fanpage : Nuovo #DPCM, il Premier #Conte parlerà alle 20 in conferenza stampa - repubblica : RT @RepubblicaTv: Senato, il premier Conte riferisce sull'ultimo Dpcm: L'informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure… - RepubblicaTv : Senato, il premier Conte riferisce sull'ultimo Dpcm: L'informativa del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle… - piobulgaro : CORONAVIRUS - ARRIVATO POCO FA L'IMPORTANTE NUOVO ANNUNCIO DEL PREMIER CONTE! Ecco le sue parole ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus premier

askanews

ROME, OCT 21 - Piero Di Lorenzo, the president of the IRBM Pomezia centre that is working with Oxford University on a COVID-19 vaccine for Astra Zeneca, said Wednesday that the first doses could be ...Il Ministero della Salute ha reso noti i dati dell’epidemia da Covid-19, aggiornati al 21 Ottobre, tramite il consueto bollettino.