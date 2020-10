Motomondiale, GP Teruel 2020: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8 (Di martedì 20 ottobre 2020) Con ancora negli occhi il GP d’Aragon, tutto è pronto per la prima edizione del Gran Premio del Teruel, la provincia in cui si articola i cinque chilometri e 77 del Motorland Aragon. Lo spettacolo non è mancato nella prima competizione del penultimo doubleheader del campionato, il secondo del 2020 in terra spagnola per i centauri del Motomondiale. Guarda la MotoGP live su DAZN. Sempre a 9,99€ al mese Alla vigilia dell’evento, il campionato è più incerto che mai. Joan Mir ha vinto la prova di domenica ed al momento si trova al comando della classifica. L’alfiere di casa Suzuki svetta nella graduatoria assoluta con 121 punti contro i 115 del francese Fabio Quartararo (Yamaha) ed i 109 dell’iberico Maverick Viñales (Yamaha). Al fine settimana che ci ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Con ancora negli occhi il GP d’Aragon, tutto è pronto per la prima edizione del Gran Premio del, la provincia in cui si articola i cinque chilometri e 77 del Motorland Aragon. Lo spettacolo non è mancato nella prima competizione del penultimo doubleheader del campionato, il secondo delin terra spagnola per i centauri del. Guarda la MotoGP live su. Sempre a 9,99€ al mese Alla vigilia dell’evento, il campionato è più incerto che mai. Joan Mir ha vinto la prova di domenica ed al momento si trova al comando della classifica. L’alfiere di casa Suzuki svetta nella graduatoria assoluta con 121 punti contro i 115 del francese Fabio Quartararo (Yamaha) ed i 109 dell’iberico Maverick Viñales (Yamaha). Al fine settimana che ci ...

