Centro Democratico: “Inaccettabili tempistiche Asl su comunicazioni tamponi” (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Criticità all’Asl e poca sicurezza nel comparto trasporti. Inaccettabili sia le tempistiche delle comunicazioni sui tamponi sia la mancanza di disposizioni alle persone in attesa degli esiti”. Così in una nota Christopher Laterza, Delegato provinciale alle politiche integrate della sicurezza e Polizia Locale, Centro Democratico Benevento. “Inaccettabile – continua Laterza – che i sindaci ricevano comunicazioni dopo circa dieci giorni dai tamponi effettuati, inaccettabile che, mentre alcune regioni si battono per il sovraffollamento sui mezzi di trasporto, ci siano genitori che puntano il dito contro la chiusura delle scuole, senza pensare alla salvaguardia dei propri figli. Sono oltre 5mila gli ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Criticità all’Asl e poca sicurezza nel comparto trasporti. Inaccettabili sia ledellesui tamponi sia la mancanza di disposizioni alle persone in attesa degli esiti”. Così in una nota Christopher Laterza, Delegato provinciale alle politiche integrate della sicurezza e Polizia Locale,Benevento. “Inaccettabile – continua Laterza – che i sindaci ricevanodopo circa dieci giorni dai tamponi effettuati, inaccettabile che, mentre alcune regioni si battono per il sovraffollamento sui mezzi di trasporto, ci siano genitori che puntano il dito contro la chiusura delle scuole, senza pensare alla salvaguardia dei propri figli. Sono oltre 5mila gli ...

