Borse europee caute. Piazza Affari corre da sola (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari si conferma la migliore borsa in Europa, dove regna una maggiore cautela, per le preoccupazioni relative alla crescita dei contagi di Covid e per l’evoluzione delle trattative sulla Brexit. Sul fronte USA poi permangono preoccupazioni per lo stallo del pacchetto di stimoli e per l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,181. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +135 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%. Tra gli indici di Eurolandia discesa modesta per Francoforte, che cede lo 0,32%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,28%. Piazza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) –si conferma la migliore borsa in Europa, dove regna una maggiorela, per le preoccupazioni relative alla crescita dei contagi di Covid e per l’evoluzione delle trattative sulla Brexit. Sul fronte USA poi permangono preoccupazioni per lo stallo del pacchetto di stimoli e per l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,181. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +135 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%. Tra gli indici di Eurolandia discesa modesta per Francoforte, che cede lo 0,32%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,28%....

Corsa al vaccino rianima le Borse ma la settimana è negativa per rischio lockdown

Due motivi di preoccupazione per la borsa Fondamentalmente i mercati scommettono ormai ... significativa senza che questo condizioni negativamente anche i listini europei.

