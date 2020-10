Federico Rossi e Paola Di Benedetto scatta la convivenza

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 19 ottobre 2020)Dihanno deciso di fare sul serio prendendo casa insieme per convivere. La coppia che aveva reso noto la propria unione nel 2018, che poi aveva dovuto affrontare una breve separazione, ora ha fatto pacchi e pacchetti, svuotato casa e preparato scatoloni per vivere insieme. Ad annunciarlo entrambi sui loro profili social che hanno scelto Milano perché centrale per il lavoro di entrambi, lui nella musica e lei nella tv.di Benji e Fede: ‘Di? L’unica per cui potrei fermarmi’ Per la vincitrice del Grande Fratello Vip 4 ed ex Madre Natura per Bonolis, si tratta di un momento cruciale della propria vita, il segno che “una piccola donna” sta ...