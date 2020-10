Cina, l’economia ritrova la fase espansiva (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nel terzo trimestre del 2020 l’economia cinese torna positiva e segna un rialzo dello 0,7%, dopo il crollo del 6,8% dei tre mesi precedenti. Lo rileva il National Bureau del paese aggiungendo che nel periodo luglio-settembre il PIL cinese si è espanso del 4,9% ad un ritmo più veloce rispetto al +3,2% registrato nel trimestre aprile-giugno. Il dato è tuttavia inferiore alle stime degli analisti che si attendevano un rafforzamento più robusto dell’economa, ovvero del +5,2%. Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) la Cina dovrebbe mettere a segno una crescita nel 2020 dell’1,9%. (Foto: Marci Marc) Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) (Teleborsa) – Nel terzo trimestre del 2020 l’economia cinese torna positiva e segna un rialzo dello 0,7%, dopo il crollo del 6,8% dei tre mesi precedenti. Lo rileva il National Bureau del paese aggiungendo che nel periodo luglio-settembre il PIL cinese si è espanso del 4,9% ad un ritmo più veloce rispetto al +3,2% registrato nel trimestre aprile-giugno. Il dato è tuttavia inferiore alle stime degli analisti che si attendevano un rafforzamento più robusto dell’economa, ovvero del +5,2%. Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ladovrebbe mettere a segno una crescita nel 2020 dell’1,9%. (Foto: Marci Marc)

