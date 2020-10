Andrea, guarito dal Coronavirus: “A medici e infermieri va detto grazie” (Di lunedì 19 ottobre 2020) La drammatica storia di Andrea De Lisio con lieto fine, guarito dal Coronavirus: “A medici e infermieri va detto grazie”. Andrea De Lisio, ricoverato per oltre quattro mesi in Terapia intensiva all’ospedale di Parma per una polmonite bilaterale interstiziale da Covid-19, oggi sta bene e può raccontare il suo dramma. Per lui, reduce da settimane … L'articolo Andrea, guarito dal Coronavirus: “A medici e infermieri va detto grazie” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020) La drammatica storia diDe Lisio con lieto fine,dal: “Avagrazie”.De Lisio, ricoverato per oltre quattro mesi in Terapia intensiva all’ospedale di Parma per una polmonite bilaterale interstiziale da Covid-19, oggi sta bene e può raccontare il suo dramma. Per lui, reduce da settimane … L'articolodal: “Avagrazie” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

"La mia vita è salva grazie alla professionalità, all'abnegazione e al coraggio di tutti quei medici e infermieri che mi hanno seguito nel lungo percorso di cura". Andrea De Lisio, ricoverato per oltr ...

VIDEO | Guarito dal coronavirus torna in ospedale a ringraziare i medici

https://vimeo.com/469725324BOLOGNA - Quattro lunghi mesi di ricovero, di cui oltre la metà in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Parma.

https://vimeo.com/469725324

BOLOGNA - Quattro lunghi mesi di ricovero, di cui oltre la metà in terapia intensiva all'ospedale Maggiore di Parma.