Liga incredibile: i dolori di Barcellona e Real, a secco prima del Clasico (Di domenica 18 ottobre 2020) La Liga ha sentenziato la doppia battuta d’arresto di Barcellona e Real Madrid: prima del Clasico non accadeva dal 2003 La Liga 2020/21 dà tutta l’aria di poter riservare parecchie sorprese. Vedere per credere i risultati della 6^ giornata, nella quale a pochissime ore di distanza sia Barcellona che Real Madrid sono cadute con lo stesso risultato (0-1), continuando a manifestare parecchie difficoltà nella costruzione di un solido e convincente impianto di gioco. E sabato prossimo, il primo Clasico della stagione potrebbe lenire o esaltare le sofferenze di questo ottobre. La restaurazione Orange in blaugrana è ancora ben lontana dal concretizzarsi: Ronald Koeman avrebbe voluto con sé i connazionali ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Laha sentenziato la doppia battuta d’arresto diMadrid:delnon accadeva dal 2003 La2020/21 dà tutta l’aria di poter riservare parecchie sorprese. Vedere per credere i risultati della 6^ giornata, nella quale a pochissime ore di distanza siacheMadrid sono cadute con lo stesso risultato (0-1), continuando a manifestare parecchie difficoltà nella costruzione di un solido e convincente impianto di gioco. E sabato prossimo, il primodella stagione potrebbe lenire o esaltare le sofferenze di questo ottobre. La restaurazione Orange in blaugrana è ancora ben lontana dal concretizzarsi: Ronald Koeman avrebbe voluto con sé i connazionali ...

iviaggidispeedy : Incredibile in Spagna, perde anche il Barcellona! - sportli26181512 : Incredibile in Spagna, perde anche il Barcellona!: A un paio d’ore dalla sorprendente sconfitta interna del Real co… - Darko41393632 : @EliTredici A me il Liga annoia in maniera incredibile. Comunque non ascolto nessuno dei due, solamente le hit passate in radio. -