Liga 2020 2021 | Villarreal batte Valencia 2-1 | la decide Parejo

(Di domenica 18 ottobre 2020) Arriva una vittoria per ilnella sesta giornata dellaspagnola-21. Successo per 2-1 per il sottomarino giallo chetra le mura amiche ilgrazie alle reti di Alcacer e. È Alcacer ad aprire le marcature al 6′ su calcio di rigore, poi il pareggio di Guedes al 37′. Il gol vittoria è dial 69′, una rete che vale la vetta momentanea della classifica a quota 11 mentre per ilè il terzo ko stagionale.