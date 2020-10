Fiorentina, Iachini a rischio esonero? Per ora no, ma con l’Udinese può essere decisiva (Di domenica 18 ottobre 2020) La panchina di Giuseppe Iachini comincia a farsi calda. La Fiorentina illude, fa due gol in quattro minuti, ma si fa rimontare dallo Spezia finendo per pareggiare 2-2. Sono quattro i punti raccolti da Castrovilli e compagni nel corso delle prime quattro giornate di campionato: 1-0 con il Torino, la sconfitta rocambolesca per 4-3 a Milano contro l’Inter, il k.o interno contro la Sampdoria per 1-2 ed infine questo 2-2 con lo Spezia che sa più di occasione sprecata visto l’andamento della partita e visto anche l’avversario che c’era di fronte. “Abbiamo fatto schifo, gliel’ho detto”, le parole di Rocco Commisso dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Il patron viola è ambizioso e vuole lottare per l’Europa. Per il momento la posizione di Iachini non sembra in bilico, ma la partita ... Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) La panchina di Giuseppecomincia a farsi calda. Laillude, fa due gol in quattro minuti, ma si fa rimontare dallo Spezia finendo per pareggiare 2-2. Sono quattro i punti raccolti da Castrovilli e compagni nel corso delle prime quattro giornate di campionato: 1-0 con il Torino, la sconfitta rocambolesca per 4-3 a Milano contro l’Inter, il k.o interno contro la Sampdoria per 1-2 ed infine questo 2-2 con lo Spezia che sa più di occasione sprecata visto l’andamento della partita e visto anche l’avversario che c’era di fronte. “Abbiamo fatto schifo, gliel’ho detto”, le parole di Rocco Commisso dopo la sconfitta contro la Sampdoria. Il patron viola è ambizioso e vuole lottare per l’Europa. Per il momento la posizione dinon sembra in bilico, ma la partita ...

