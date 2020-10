Coronavirus, a Milano in 15 giorni si sono quadruplicati i pazienti over-70 (Di domenica 18 ottobre 2020) Preoccupa sempre di più, in Italia, l’aumento dei contagi da Coronavirus registrato nelle ultime settimane: ancora una volta, la Regione che guida la classifica del maggior numero di pazienti Covid-19 è la Lombardia, con la situazione di Milano in forte peggioramento. Negli ultimi giorni, sono stati pubblicati i dati sull’età dei contagiati nel capoluogo lombardo: numeri che fanno molto riflettere su come si sia propagando il virus da una persona all’altra. Basti pensare che, negli ultimi 15 giorni, i pazienti over-70 si sono quadruplicati. Secondo l’ultimo bollettino disponibile, in tutta la Lombardia sono 21.625 gli attualmente positivi, mentre in totale i ... Leggi su tpi (Di domenica 18 ottobre 2020) Preoccupa sempre di più, in Italia, l’aumento dei contagi daregistrato nelle ultime settimane: ancora una volta, la Regione che guida la classifica del maggior numero diCovid-19 è la Lombardia, con la situazione diin forte peggioramento. Negli ultimistati pubblicati i dati sull’età dei contagiati nel capoluogo lombardo: numeri che fanno molto riflettere su come si sia propagando il virus da una persona all’altra. Basti pensare che, negli ultimi 15, i-70 si. Secondo l’ultimo bollettino disponibile, in tutta la Lombardia21.625 gli attualmente positivi, mentre in totale i ...

