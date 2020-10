Antonio Ricci positivo al covid 19: ricoverato in ospedale (Di domenica 18 ottobre 2020) Antonio Ricci è risultato positivo al covid 19 e, stando a quelle che sono le ultime notizie, confermate anche dalla famiglia del padre di Striscia la notizia, sarebbe ricoverato in ospedale. Le condizioni di salute di Ricci sarebbero comunque buone, il ricovero presso l’ospedale di Albenga, sarebbe avvenuto in via precauzionale. La decisione sarebbe stata presa dallo stesso Antonio Ricci, dopo aver ascoltato il parere dei medici, in accordo poi anche con la sua famiglia. Antonio Ricci positivo AL covid 19: LE ULTIME NOTIZIE La famiglia di Antonio Ricci che, lo ricordiamo, ha 70 anni, ha confermato le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 ottobre 2020)è risultatoal19 e, stando a quelle che sono le ultime notizie, confermate anche dalla famiglia del padre di Striscia la notizia, sarebbein. Le condizioni di salute disarebbero comunque buone, il ricovero presso l’di Albenga, sarebbe avvenuto in via precauzionale. La decisione sarebbe stata presa dallo stesso, dopo aver ascoltato il parere dei medici, in accordo poi anche con la sua famiglia.AL19: LE ULTIME NOTIZIE La famiglia diche, lo ricordiamo, ha 70 anni, ha confermato le ...

