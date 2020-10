Mauro Vegni: “Il Giro d’Italia va avanti: non ci sono i numeri per metterlo in dubbio. Nostri tamponi negativi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, è intervenuto ai microfoni di RaiSport alla vigilia della tredicesima tappa (la Cervia-Monreale). La Corsa Rosa sta vivendo momenti difficili a causa di alcune positività di Covid-19, ma non si ferma e e va avanti con la seria speranza di arrivare a Milano il prossimo 25 ottobre: “Non ho mai messo in dubbio che il Giro continuasse regolarmente. La situazione dei controlli che stiamo facendo è normale, così come è normale che in una carovana di duemila persone, che si sposta per 25 giorni, qualche contatto esterno possa esserci, per quanto siamo in bolla. È possibile che esistano dei casi, ma sono bassissimi rispetto alle normali situazioni. Non abbiamo avuto ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020), direttore deld’Italia, è intervenuto ai microfoni di RaiSport alla vigilia della tredicesima tappa (la Cervia-Monreale). La Corsa Rosa sta vivendo momenti difficili a causa di alcune positività di Covid-19, ma non si ferma e e vacon la seria speranza di arrivare a Milano il prossimo 25 ottobre: “Non ho mai messo inche ilcontinuasse regolarmente. La situazione dei controlli che stiamo facendo è normale, così come è normale che in una carovana di duemila persone, che si sposta per 25 giorni, qualche contatto esterno possa esserci, per quanto siamo in bolla. È possibile che esistano dei casi, mabassissimi rispetto alle normali situazioni. Non abbiamo avuto ...

