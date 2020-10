Coprifuoco in Campania ad Halloween: tutto chiuso alle 22 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente della Campania Vincenzo De Luca annuncia che per il fine settimana di Halloween nella regione ci sarà il Coprifuoco. Il governatore spiega che non solo sarà tutto chiuso alle 22 ma che anche la mobilità sarà vietata. “Nell’ultimo fine settimana di ottobre chiuderemo tutto alle 22. È il fine settimana di Halloween, questa immensa idiozia, questa stupida americanata che abbiamo importato nel nostro Paese, un monumento alla imbecillità.Sento che si stanno preparando a fare le feste, io dico che dalle 22 si chiude tutto. E sarà il Coprifuoco – annuncia – non consentiremo neanche la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il presidente dellaVincenzo De Luca annuncia che per il fine settimana dinella regione ci sarà il. Il governatore spiega che non solo sarà22 ma che anche la mobilità sarà vietata. “Nell’ultimo fine settimana di ottobre chiuderemo22. È il fine settimana di, questa immensa idiozia, questa stupida americanata che abbiamo importato nel nostro Paese, un monumento alla imbecillità.Sento che si stanno preparando a fare le feste, io dico che d22 si chiude. E sarà il– annuncia – non consentiremo neanche la ...

