Atalanta | il messaggio di Ilicic ai tifosi | “Sono tornato”

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Domani a Napoli, il tecnico dell'Gasperini avrà tutti gli assi a disposizione per la prima volta in stagione: dal ritrovatoai recuperati Miranchuk e Piccini. Abili e arruolati per la trasferta del San Paolo, dove mancheranno solo i lungodegenti Gollini e Caldara, oltre al giovane portiere Carnesecchi. Vecchie e nuove facce per una Dea che vuole mantenere la vetta della classifica prima di tuffarsi sulla Champions. La prima bella notizia arriva da. Lo sloveno andrà in panchina a Napoli e badate bene, la sua convocazione non è simbolica, ma reale. Josip potrebbe addirittura esordire in stagione, a seconda di come si metterà la partita. Poco meno di un anno fa, al San Paolo,firmava il gol del 2-2 nel finale. Lo sloveno ha postato un'immagine delle sue esultanze ...