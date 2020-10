Tiziano Ferro choc: «Ero alcolista e volevo morire» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Su “7”, il magazine del “Corriere” in edicola e su digital edition a partire da venerdì 16 ottobre, la coraggiosa e toccante lettera scritta di pugno da Tiziano Ferro, che per la prima volta ha raccontato la dolorosa dipendenza dall’alcolismo. Una confessione a cuore aperto, per aiutare chi vuole uscire dall’abisso come lui stesso è stato capace di fare, “imprigionata” nel film-documentario “Ferro”, una produzione originale Amazon disponibile su Prime Video dal 6 novembre. Quello stesso giorno l’uscita pure di «Accetto miracoli: l’esperienza degli altri», il primo album di cover del cantante, che ha svelato al pubblico un suo lato estremamente fragile. leggi anche l’articolo —> Tiziano ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Su “7”, il magazine del “Corriere” in edicola e su digital edition a partire da venerdì 16 ottobre, la coraggiosa e toccante lettera scritta di pugno da, che per la prima volta ha raccontato la dolorosa dipendenza dall’alcolismo. Una confessione a cuore aperto, per aiutare chi vuole uscire dall’abisso come lui stesso è stato capace di fare, “imprigionata” nel film-documentario “”, una produzione originale Amazon disponibile su Prime Video dal 6 novembre. Quello stesso giorno l’uscita pure di «Accetto miracoli: l’esperienza degli altri», il primo album di cover del cantante, che ha svelato al pubblico un suo lato estremamente fragile. leggi anche l’articolo —>...

