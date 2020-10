riotta : Ondata #coronavirus tragicamente sottovalutata #Italia in estate con dabbenaggine mista a ignoranza e mediocrità po… - fcastro72 : Comunque #coprifuoco non si può leggere. C'e' bisogno di più attenzione nella comunicazione, non si può evocare una… - gianlucalfieri : Il #coprifuoco serve contro la #pandemia? - Il Post - mante : Il coprifuoco serve contro la pandemia? - ilpost : Il coprifuoco serve contro la pandemia? -

Ultime Notizie dalla rete : coprifuoco serve

Se l’ondata dell’epidemia aumenterà drammaticamente come in Francia, si procederà piuttosto a strette «territoriali» e a coprifuochi cittadini (dopo ... Ma più che mai serve adesso ancora più prudenza ...TREVISO - «I carabinieri non si muovono sulle segnalazioni dei guardoni. Non andremo casa per casa a contare una ad una le persone. In questo momento non vogliamo sanzionare, ma ...