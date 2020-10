Chi è Pierdante Piccioni | la storia vera del protagonista di Doc – Nelle tue mani

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Chi è, ladeldi Doc –tueLa serie tv Doc –tuecon Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti racconta una. O meglio è ispirata a una. Andrea Fanti, ovviamente, è un nome di fantasia. Lache ha ispirato la fiction di Rai 1 è quella di, che ha inoltre contribuito alla realizzazione della serie tv.ha inoltre scritto un libro, Meno dodici, in cui racconta la sua esperienza. “Fare il medico, per me, significa ascoltare le persone, ...