Antonella Clerici ed Elisa Isoardi mettono tutti a tacere | c’è l’invito ufficiale Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 15 ottobre 2020)edoggi hanno stupitoperché tragli ospiti di E’ sempre mezzogiorno molti pensavano che non sarebbe arrivata, almeno non così presto (). Invece, laè apparsa con un gran sorriso e tra le due conduttrici non è sembrato ci fosse alcun problema.ha sempre detto che consi sentiva spesso al telefono e oggi ha dato ala prova che è davvero così. Uno scambio di complimenti che non è sembrato per niente forzato, forse perché adesso entrambe sono del tutto soddisfatte del proprio percorso. Sarà anche merito dell’amore? ...