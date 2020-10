Lite tra Dayane Mello e Stefania Orlando: cosa è successo nella casa del GFVIP? (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si scaldano gli animi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti sono ormai reclusi nelle mura di Cinecittà da circa un mese e alcune dinamiche sono davvero curiose oltre che inevitabili. All’interno della casa si sono creati due gruppi ben distinti e, seppur collegati d’alcuni vip che fanno da collagene come Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, le liti sono all’ordine del giorno. Nelle ultime ore si è consumato un faccia a faccia tra Dayane Mello e Stefania Orlando, le due hanno espresso opinioni diverse in merito ad un altro scontro, quello tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. La Ruta ha riferito che l’insegnante di ballo l’avrebbe invitata ad alimentare le liti per dare maggiore visibilità al reality. ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si scaldano gli animi all’interno delladel Grande Fratello Vip, i concorrenti sono ormai reclusi nelle mura di Cinecittà da circa un mese e alcune dinamiche sono davvero curiose oltre che inevitabili. All’interno dellasi sono creati due gruppi ben distinti e, seppur collegati d’alcuni vip che fanno da collagene come Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, le liti sono all’ordine del giorno. Nelle ultime ore si è consumato un faccia a faccia tra, le due hanno espresso opinioni diverse in merito ad un altro scontro, quello tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi. La Ruta ha riferito che l’insegnante di ballo l’avrebbe invitata ad alimentare le liti per dare maggiore visibilità al reality. ...

fattoquotidiano : La Zanzara, lite tra il medico che nega i morti per Covid e Parenzo. “Sei un venduto come molti miei colleghi”. “Ci… - VeronaNews_net : Lite tra ubriachi finisce sulla lama del coltello; arrestato tunisino senza fissa dimora (già noto) –… - primogiornale : Intorno alle 20 di ieri, alcuni cittadini hanno assistito ad una violenta lite tra due uomini in piazza Santa Tosca… - occhiferiti : RT @nontrovounnickf: ??AUTORI ASCOLTATEMI GRAZIE?? Venerdì vogliamo almeno una clip dedicata alla lite trash tra Tommy e Oppini (+Stefy) #G… - SemideaW : RT @RosWinchester: Thread di meme dalla lite tra Tommaso e Oppini #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Lite tra Lite tra richiedenti asilo, 5 pattuglie dei Carabinieri in via San Michele triestecafe.it Francesco Totti/ “Ultimo anno alla Roma un incubo. Spalletti? Cercava la lite”

Francesco Totti senza filtri ai microfoni di Vanity Fair: "Io decidevo tutto alla Roma? Non ho mai chiesto niente, a parte di poter vincere" ...

Usa: lite tra un poliziotto e un giudice della Corte Suprema

Lite tra un poliziotto e il giudice della Corte Suprema Mark Grisanti: il video della bodycam mostra Grisanti, a torso nudo, che spinge l'agente di polizia di Buffalo mentre stava mettendo le manette ...

Francesco Totti senza filtri ai microfoni di Vanity Fair: "Io decidevo tutto alla Roma? Non ho mai chiesto niente, a parte di poter vincere" ...Lite tra un poliziotto e il giudice della Corte Suprema Mark Grisanti: il video della bodycam mostra Grisanti, a torso nudo, che spinge l'agente di polizia di Buffalo mentre stava mettendo le manette ...