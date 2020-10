Il sogno impossibile di Giambattista Piranesi, in mostra (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Veneziano di nascita, Giambattista Piranesi (4 ottobre 1720) – architetto, fondatore del moderno metodo scientifico di indagine archeologica, designer e imprenditore – quando ventenne arrivò a Roma rimase affascinato dalla decadenza della Città Eterna che ritrasse nelle tante vedute, catturandone la bellezza e lo spirito storico nelle sue matrici. Incisione dopo incisione, fino alla morte sopraggiunta proprio in quella città a 58 anni, nel novembre del 1778, Piranesi ne immortalò ogni angolo e momento memorabile, divenendo uno tra i più grandi incisori nella storia dell’arte grafica. Oggi, il Fondo di matrici Piranesi – conservate nella Calcoteca dei Beni Culturali – conta 964 soggetti autografi, oltre all’intera raccolta delle stampe ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Veneziano di nascita,(4 ottobre 1720) – architetto, fondatore del moderno metodo scientifico di indagine archeologica, designer e imprenditore – quando ventenne arrivò a Roma rimase affascinato dalla decadenza della Città Eterna che ritrasse nelle tante vedute, catturandone la bellezza e lo spirito storico nelle sue matrici. Incisione dopo incisione, fino alla morte sopraggiunta proprio in quella città a 58 anni, nel novembre del 1778,ne immortalò ogni angolo e momento memorabile, divenendo uno tra i più grandi incisori nella storia dell’arte grafica. Oggi, il Fondo di matrici– conservate nella Calcoteca dei Beni Culturali – conta 964 soggetti autografi, oltre all’intera raccolta delle stampe ...

susi_r8400 : @_LoZio Per lo stesso motivo per cui noi donne spesso siamo pazzamente attratte dai gay??????”l’impossibile è come un sogno ??” - ricosvoix : RT @slytherba: Mi fa morire che tra l’altro quella battuta sarcastica in realtà è partita dal pubblico?? vorrei vedere le facce di ognuno di… - Ubitennis : Nadal, un record impossibile da battere (Scanagatta). Federer e Nadal, ora il sogno è il 21. Caccia in Australia (C… - bitchyasfak : RT @slytherba: Mi fa morire che tra l’altro quella battuta sarcastica in realtà è partita dal pubblico?? vorrei vedere le facce di ognuno di… - mbiscottx : RT @slytherba: Mi fa morire che tra l’altro quella battuta sarcastica in realtà è partita dal pubblico?? vorrei vedere le facce di ognuno di… -

Ultime Notizie dalla rete : sogno impossibile Piranesi e il suo “sogno impossibile” in mostra all'Istituto Centrale per la Grafica di Roma Arte Magazine Meghan Markle, che «voleva diventare la persona più famosa del mondo»

Secondo la biografa reale Lady Colin Campbell, la duchessa di Sussex - già prima della Megxit - aveva dichiarato le sue intenzioni allo staff: «Come riuscire in un simile piano? Attirando l’attenzione ...

Luise torna al costa Smeralda da numero uno

[RALLY ADRIA] Smaltita la delusione per l'addio al sogno di bis tricolore il pilota di Adria (Rovigo) è pronto a tornare in quella terra sarda che, nella passata stagione, lo ha incoronato vincitore ...

Secondo la biografa reale Lady Colin Campbell, la duchessa di Sussex - già prima della Megxit - aveva dichiarato le sue intenzioni allo staff: «Come riuscire in un simile piano? Attirando l’attenzione ...[RALLY ADRIA] Smaltita la delusione per l'addio al sogno di bis tricolore il pilota di Adria (Rovigo) è pronto a tornare in quella terra sarda che, nella passata stagione, lo ha incoronato vincitore ...