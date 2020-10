Dramma in una casa di cura: cade nel vuoto dal balcone, donna morta sul colpo (Di martedì 13 ottobre 2020) Dramma ieri alle prime luci del mattino in una casa di cura a Tivoli dove una donna è morta a seguito di un volo dal terzo piano. La vittima è una donna di 67 anni del Venezuela, morta sul colpo. L’episodio è avvenuto alle 5.30 di lunedì 12 ottobre 2020. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, le volanti del locale commissariato che ora indagano sull’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella del gesto volontario. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020)ieri alle prime luci del mattino in unadia Tivoli dove unaa seguito di un volo dal terzo piano. La vittima è unadi 67 anni del Venezuela,sul. L’episodio è avvenuto alle 5.30 di lunedì 12 ottobre 2020. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, le volanti del locale commissariato che ora indagano sull’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella del gesto volontario. su Il Corriere della Città.

GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Dramma in una casa di cura: cade nel vuoto dal balcone, donna morta sul colpo - CorriereCitta : Dramma in una casa di cura: cade nel vuoto dal balcone, donna morta sul colpo - gfao71 : @lentuzzo Ovviam non è colpa del calcetto (la tua era solo una provocaz, voglio sperare), ma in questa fase di pegg… - Jahlen69 : RT @Blowjoint: Una condanna, della mia vita il dramma Perché non potrà essere io, Maria Giovanna e una capanna #spininelfianco @jaxofficia… - ronzidante : RT @MariaAl28960990: @GuidoCrosetto Ammazza che dramma!!! Un vero dramma!!! Pensa che ci sono bambini che non hanno neanche la possibilità… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma una Dramma in casa in Usa, bimbo di 3 anni trova pistola nel comodino, parte un colpo e lo uccide Fanpage.it Milik: 'Napoli poco professionale, non mi ha trattato bene. Avevo l'accordo per andare via, ma il club...'

Rispetto il Napoli e i suoi tifosi. Ho giocato buone partite e altre meno buone, ma ho deciso di cambiare ed è una mia decisione. Ai giornalisti italiani piace aggiungere un po' di dramma anche alle ...

Guido Bertolaso racconta la sua esperienza con il Covid: “Un dramma”

In una recente intervista l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso ha parlato della sua esperienza con il Covid.

Rispetto il Napoli e i suoi tifosi. Ho giocato buone partite e altre meno buone, ma ho deciso di cambiare ed è una mia decisione. Ai giornalisti italiani piace aggiungere un po' di dramma anche alle ...In una recente intervista l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso ha parlato della sua esperienza con il Covid.