Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus | è ufficiale

(Di martedì 13 ottobre 2020)al: la notizia è stata data ufficialmente dalla federazione calcistica portoghese. Il giocatore infatti era in ritiro con i suoi compagni di nazionale quando ha appreso che l’ultimo tampone effettuato ha riscontrato la positività al. Il giocatore, si apprende dal comunicato, è asintomatico.al: èQuesto il comunicato della Federcalcio Portoghese: “Il nazionale portoghese sta bene, è senza sintomi e in isolamento. A seguito del caso, i restanti giocatori hanno eseguito nuovi test questo martedì mattina, tutti con esito negativo, e sono ...

WinamaxSport : Quand Cristiano Ronaldo s'approche de la surface. #FRAPOR - SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cristiano #Ronaldo positivo al test del Coronavirus - DiarioQro : RT @elsolde_mexico: ?? #ÚltimaHora Cristiano Ronaldo da positivo a Covid-19 - ArturoDb72 : RT @tancredipalmeri: Tra 15 giorni precisi c’è Juventus-Barcellona. È quasi impossibile che Cristiano Ronaldo ci sia -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Se il Napoli fosse andato in allegria a Torino magari dopo una settimana c’era Ronaldo positivo, avremmo conquistato il titolo del New York Times per la gloria dell’Italia». Dopo meno di una settimana ...Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. La federazione del Portogallo lo ha annunciato dopo l’ultimo giro di tamponi a cui si ...