Beautiful | anticipazioni | uno dei protagonisti in fin di vita | che cosa succederà?

Leggi su chenews

(Di martedì 13 ottobre 2020): un colpo di scena inaspettato getterà nel panico gli spettatori. Un incidente che ha dell’incredibile lascerà uno deiin fin diFonte foto: Twitter @BandB CBSè la soap opera più longeva di sempre che da più di 30 anni tiene incollati i telespettatori, ormai affezionati ai personaggi e alle loro continue avventure. Una serie che stupisce ogni volta per i suoi colpi di scena inaspettati. Ed ecco che gli spettatori dovranno aspettarsi molti nuovi drammi all’orizzonte. Se il ritrovamento di Beth ha portato un attimo di equilibrio, di certo non ha messo fine ai vari problemi e anzi, ha aperto molte questioni. Steffy ha perso sua figlia e ha sviluppato una dipendenza da oppiacei, in grado di ...