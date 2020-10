Aguero e il compagno di stanza Messi | «Mi rimprovera sempre»

(Di martedì 13 ottobre 2020) Sergioha raccontato com’è essere ildidi LionelSergio, attaccante del Manchester City e dell’Argentina, in una intervista al programma Santo Sabado ha raccontato alcuni momenti di vita quotidiana vissuti comedidinei ritiri della Nazionale. «Ogni sera guardiamo la televisione. Lui va a letto prima di me, io spesso mi addormento e lascio la tv accesa. E il giorno dopo miperché succede. Può essere definito un matrimonio logorante? È esattamente così. Si lamenta molto: quando arriviamo in hotel, va a farsi subito la doccia, vuole essere pronto anche se manca un’ora ...

Sergio Aguero e Leo Messi, non solo compagni di Nazionale, ma anche amici fuori dal campo.