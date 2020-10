Juventus, Pirlo: “Ho tanti modelli, ecco a chi mi ispiro. CR7? Vi rivelo il suo punto di forza” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Andrea Pirlo intervistato al magazine della UEFA.Il tecnico della Juventus è intervenuto proprio ai microfoni della nota associazione calcistica europea, affrontando diversi temi legati sia al calcio nostrano che a quello estero. Alla prima esperienza da allenatore in assoluto, l'ex calciatore tra le altre di Milan e Inter ha inizialmente parlato di quelli che sono i modelli tecnici ai quali si ispira e i manager che più di tutti hanno avuto un influenza sul suo verbo calcistico: "Nel periodo in cui sono stato fermo mi sono messo a studiare, ho visto questa passione crescere giorno dopo giorno e il passo è stato automatico. In carriera ho avuto grandi tecnici, da Lucescu a Mazzone passando per Lippi, Ancelotti, Conte e lo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 ottobre 2020) Andreaintervistato al magazine della UEFA.Il tecnico dellaè intervenuto proprio ai microfoni della nota associazione calcistica europea, affrontando diversi temi legati sia al calcio nostrano che a quello estero. Alla prima esperienza da allenatore in assoluto, l'ex calciatore tra le altre di Milan e Inter ha inizialmente parlato di quelli che sono itecnici ai quali si ispira e i manager che più di tutti hanno avuto un influenza sul suo verbo calcistico: "Nel periodo in cui sono stato fermo mi sono messo a studiare, ho visto questa passione crescere giorno dopo giorno e il passo è stato automatico. In carriera ho avuto grandi tecnici, da Lucescu a Mazzone passando per Lippi, Ancelotti, Conte e lo stesso Allegri. Ho avuto la fortuna di avere dei ...

Il fatto che Pirlo sia alla sua prima esperienza non deve ingannare. Lui è stato un grandissimo da giocatore, se in panchina dimostra la stessa bravura, la Juve ha fatto una grande operazione". Poi ha ...

Pirlo sta già inserendo Portanova in prima squadra, ma non è il solo. Oltre a lui e all'esterno da poco lanciato ci sono altri progetti in cantiere…