Basket Serie A1 2020 | Virtus Roma-Dinamo Sassari 72-92 | cronaca e tabellino

(Di domenica 11 ottobre 2020) Lasconfigge laper 72-92 nel match valido per la terza giornata del campionato diA1/2021. La banda di Pozzecco flirta coi 10 punti vantaggio al termine del primo quarto e coi 20 al termine del primo tempo, per poi vincere una partita che non è stata mai realmente in discussione. Eclatante il gap a rimbalzo tra le due compagini: i capitolini infatti sono stati schiacciati 47-33, 19-13 se riduciamo tutto ai rimbalzi offensivi. Quattro in doppia cifra per i sardi, capeggiati dai 19 di Spissu (5 triple). Dall’altra parte è inutile la prestazione monstre di Baldasso, autore di 29 punti. RISULTATI E CLASSIFICHE– (in aggiornamento) IL...