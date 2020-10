“L’Asl poteva impedire la trasferta del Napoli Intervento di De Luca scomposto”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Non si placano le polemiche sulla questione della partita Juventus-, che domenica sera non si è disputata per la forzata assenza della squadra di Gattuso, bloccata dall’Asl che ha imposto l’isolamento ai giocatori. “Il comportamento della Juve è stato assolutamente regolare, la gara non era stata rinviata dalla Lega e i bianconeri erano obbligati a scendere in campo. Così l’ex direttore generale della FIGC Antonello Valentini è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e ha espresso il suo parere su Juventus-. Poi parla dell’attacco di Vincenzo Dealla Juventus e, in particolare, al presidente Andrea Agnelli: “Stimo Vincenzo De, ma il suo ...