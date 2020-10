Coldiretti: per il Covid il 44 per cento degli italiani sono aumentati di peso (Di sabato 10 ottobre 2020) La ricerca della fondazione Adi spiega che nelle scelte alimentari hanno influito smart working e cassa integrazione Leggi su lastampa (Di sabato 10 ottobre 2020) La ricerca della fondazione Adi spiega che nelle scelte alimentari hanno influito smart working e cassa integrazione

