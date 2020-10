Zero, la maschera italiana per proteggersi dall’inquinamento urbano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Zero, la maschera italiana per proteggersi dall’inquinamento urbano. Gli spostamenti in bici e monopattino sono ormai la norma, ma sottopongono i nostri polmoni a una maggiore quantità di polveri sottili. Il dispositivo creato dalla startup Urban Hero risponde a questo problema. Il post lockdown ha visto sempre più protagonisti delle nostre strade biciclette e monopattini. Prima erano solo gli impallinati a passare ore in sella per andare in bici al lavoro o a fare la spesa anche su lunghe distanze, ora è diventata una vera e propria community e anche le città stanno cambiando faccia per accoglierla. Lo smog nel contesto urbano è però ancora un problema. Chi si muove su due ruote a pedali, soprattutto in alcuni punti della ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020), laperdall’inquinamento. Gli spostamenti in bici e monopattino sono ormai la norma, ma sottopongono i nostri polmoni a una maggiore quantità di polveri sottili. Il dispositivo creato dalla startup Urban Hero risponde a questo problema. Il post lockdown ha visto sempre più protagonisti delle nostre strade biciclette e monopattini. Prima erano solo gli impallinati a passare ore in sella per andare in bici al lavoro o a fare la spesa anche su lunghe distanze, ora è diventata una vera e propria community e anche le città stanno cambiando faccia per accoglierla. Lo smog nel contestoè però ancora un problema. Chi si muove su due ruote a pedali, soprattutto in alcuni punti della ...

