Sharon Stone difende Britney Spears e attacca la sua famiglia, la popstar ringrazia i fan (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo Paris Hilton e Miley Cyrus, un’altra celebrità ha preso le difese di Britney Spears, si tratta di Sharon Stone. Jamie Spears non vuole che sua figlia abbia degli avvocati che la rappresentino e che cerchino di allentare la gabbia della conservatorship nella quale la popstar è rinchiusa da 12 anni. Proprio in merito a questo è intervenuta l’attrice di Basic Instinct, che sotto all’ultimo post Instagram della principessa del pop ha scritto: “Tu hai diritto ad un avvocato che NON sia fornito dalla tua famiglia! Puoi avere il tuo avvocato! Te lo meriti!” Actress Sharon Stone commented on Britney Spears’ last Instagram post: “You have a ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo Paris Hilton e Miley Cyrus, un’altra celebrità ha preso le difese di, si tratta di. Jamienon vuole che sua figlia abbia degli avvocati che la rappresentino e che cerchino di allentare la gabbia della conservatorship nella quale laè rinchiusa da 12 anni. Proprio in merito a questo è intervenuta l’attrice di Basic Instinct, che sotto all’ultimo post Instagram della principessa del pop ha scritto: “Tu hai diritto ad un avvocato che NON sia fornito dalla tua! Puoi avere il tuo avvocato! Te lo meriti!” Actresscommented on’ last Instagram post: “You have a ...

Sharon Stone ha passato degli anni davvero difficili dopo che le è stata diagnosticata una malattia molto grave: il dramma dell'attrice.

