Rubano la bici a un disabile | loro gliela ricomprano Il plauso della Meloni ai poliziotti di Novara

"Rubano la bici a un 20enne disabile, gli agenti della Polizia fanno una colletta e gliela ricomprano. Grazie per aver restituito il sorriso a questo ragazzo: siete il nostro orgoglio". La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni si congratula per il bel gesto degli agenti di Novara, che hanno regalato una giornata speciale a Riccardo. Il giovane aveva subuto il furto della bici, i poliziotti si sono attivati e gliel'hanno ricomprata. Il questore di Novara Rosanna Lavezzaro ha espresso grande soddisfazione per il gesto degli agenti della volante che si sono spesi ben oltre quanto loro richiesto.

