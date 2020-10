"Decreti Salvini, non è abbastanza". Toh, cosa "scorda" Giorgia Linardi: lady Ong senza vergogna (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo smantellamento dei Decreti sicurezza a Giorgia Linardi non basta. L'azione di M5s e Pd contro le leggi di Matteo Salvini per la portavoce della ong Sea Watch non è sufficiente. Il "grido di dolore" si alza dagli studi di PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7, nella puntata di giovedì 8 ottobre. "Il governo sui Decreti sicurezza? Due passi avanti e uno indietro. Come il balletto della canzone Jerusalema, praticamente", premette la Linardi. E ancora, aggiunge che "sul soccorso in mare è stato mantenuto un pregiudizio: ci sono ancora le sanzioni per le Ong e invece dovevano essere cancellate". Peccato però che quelle sanzioni, ora, siano state ridotte a importi risibili, ma questo lady Sea ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Lo smantellamento deisicurezza anon basta. L'azione di M5s e Pd contro le leggi di Matteoper la portavoce della ong Sea Watch non; sufficiente. Il "grido di dolore" si alza dagli studi di PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7, nella puntata di giovedì 8 ottobre. "Il governo suisicurezza? Due passi avanti e uno indietro. Come il balletto della canzone Jerusalema, praticamente", premette la. E ancora, aggiunge che "sul soccorso in mare; stato mantenuto un pregiudizio: ci sono ancora le sanzioni per le Ong e invece dovevano essere cancellate". Peccato però che quelle sanzioni, ora, siano state ridotte a importi risibili, ma questoSea ...

lauraboldrini : Salvini se ne faccia una ragione: i suoi decreti non ci sono più! Il provvedimentro sull'#immigrazione è un passo… - matteosalvinimi : #Salvini: con i miei decreti i rifugiati VERI hanno avuto più tutele di prima, oggi invece verranno messi sullo ste… - matteosalvinimi : #Salvini: ci sono anche parlamentari di PD e 5 Stelle che non condividono questa impostazione ideologica di 'accogl… - marialetiziama9 : RT @riktroiani: Romano: '33.000 immigrati in più per colpa dei decreti Salvini'. L'abilità del PD, di mistificare la realtà è pazzesca. #Dr… - massimo_san : RT @francofontana43: “Superamento dei decreti Salvini” “Con un decreto si mette a rischio il diritto di asilo” Parla Salvatore Fachille, de… -