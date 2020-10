Coronavirus, in Francia nuovo picco: oltre 20mila contagi in 24 ore (Di venerdì 9 ottobre 2020) nuovo picco in Francia di contagi da Coronavirus in un solo giorno: sono stati 20.339 i casi registrati in 24 ore, per la prima volta sopra la soglia dei 20mila. Il numero dei decessi è stato di 62. ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020)indidain un solo giorno: sono stati 20.339 i casi registrati in 24 ore, per la prima volta sopra la soglia dei. Il numero dei decessi è stato di 62. ...

RaiNews : Non siamo ancora ai lockdown di marzo e aprile - e tutti assicurano di volerli evitare - ma passo dopo passo divers… - SkyTG24 : Coronavirus Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore: è record in un solo giorno - repubblica : Coronavirus, nuovo record di casi nel mondo: 338.779. Italia impone tampone ad arrivi anche da Francia e Spagna [ag… - repubblica : Coronavirus, massima allerta in Francia: più di 20mila positivi in 24 ore - arual812 : RT @SkyTG24: Coronavirus Francia, oltre 20.000 contagi in 24 ore: è record in un solo giorno -