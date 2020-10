Xbox Series X/S avranno memorie espandibili superiori o inferiori ad 1 TB (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le attuali schede di memoria espandibile da 1 TB di Xbox Series X sono create da Seagate e sono molto costose, quasi al pari di una console nuova. Tuttavia Microsoft assicura che prossimamente saranno disponibili non solo schede prodotte da altre società, ma che potranno essere sia inferiori che superiori ad 1 TB, venendo così incontro alle esigenze di tutti i giocatori.L'SSD interno da 1 TB della di Xbox Series X/S non è effettivamente 1 TB; dopo la formattazione, si riduce a 931 GB e scende a circa 800 GB dopo il sistema operativo e lo spazio riservato. È sufficiente per una manciata di installazioni di Call of Duty Warzone. In questo momento solo le schede Seagate da 219 dollari sono l'opzione per aumentare lo spazio e mantenere le prestazioni di nuova ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 ottobre 2020) Le attuali schede di memoria espandibile da 1 TB diX sono create da Seagate e sono molto costose, quasi al pari di una console nuova. Tuttavia Microsoft assicura che prossimamente saranno disponibili non solo schede prodotte da altre società, ma che potranno essere siachead 1 TB, venendo così incontro alle esigenze di tutti i giocatori.L'SSD interno da 1 TB della diX/S non è effettivamente 1 TB; dopo la formattazione, si riduce a 931 GB e scende a circa 800 GB dopo il sistema operativo e lo spazio riservato. È sufficiente per una manciata di installazioni di Call of Duty Warzone. In questo momento solo le schede Seagate da 219 dollari sono l'opzione per aumentare lo spazio e mantenere le prestazioni di nuova ...

XboxItalia : ?? Un anno da record per gli studi di sviluppo Xbox ?? 1.66 miliardi di ore giocate da voi! ?? In arrivo a fine mese… - gigibeltrame : Tell Me Why, l’avventura grafica per Xbox Series X #digilosofia - Eurogamer_it : Le schede di memoria espandibili di #XboxSeriesX saranno superiori o inferiori ad 1 TB. - IGNitalia : Microsoft continua ad accompagnare il lancio di Xbox Series X e Series S attraverso nuovi piccoli dettagli: partirà… - GamingTalker : Outriders, data di uscita fissata per febbraio 2021; ci saranno cross-play e upgrade gratis da PS4 a PS5 e Xbxo One… -