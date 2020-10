Un’alleanza tecnologica per tenere a bada Pechino (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un’alleanza concreta per tenere a bada Russia, Cina, Iran e, più in generale, tutti quei Paesi che, puntando sulle innovazioni tecnologiche, potrebbero annullare la supremazia militare ed economica dell’Occidente. È questo il suggerimento lanciato dal Financial Times per evitare che Stati Uniti, Regno Unito e rispettivi alleati possano soccombere di fronte alle prossime sfide geopolitiche … Un’alleanza tecnologica per tenere a bada Pechino InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 8 ottobre 2020) Un’alleanza concreta perRussia, Cina, Iran e, più in generale, tutti quei Paesi che, puntando sulle innovazioni tecnologiche, potrebbero annullare la supremazia militare ed economica dell’Occidente. È questo il suggerimento lanciato dal Financial Times per evitare che Stati Uniti, Regno Unito e rispettivi alleati possano soccombere di fronte alle prossime sfide geopolitiche … Un’alleanzaperInsideOver.

