Nozze d’argento per Maria Grazia Cucinotta che indossa l’abito bianco Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 ottobre 2020)e suo marito Giulio Violati hanno festeggiato led’argento, 25 anni di matrimonio. Poche lesui social e laha voluto precisare che ha festeggiato l’anniversario in famiglia, senza amici, rispettando le regole di questo periodo. Prima la dichiarazione d’amore della splendida sicialiana con un semplice “ti amissimo” e poi qualche scatto. Il più bello è quello che mostra lacon l’abito, non è da sposa ma lo ricorda molto, perfetto per confermare le promesse che lei e Giulio si sono scambiati 25 anni fa. Si sono riscelti di nuovo manon dimentica di aggiungere che non è sempre semplice, ...