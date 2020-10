Coronavirus | sopravvive fino a 9 ore sulla pelle | 4 volte più dell’influenza

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il virus che causa l’infezione Covid-19, potrebbereumanaa nove ore, un lasso di tempo circa quattropiu’ duraturo rispetto a quello del morbo dell’influenza. A rivelarlo uno studio pubblicatorivista Clinical Infectious Diseases, condotto dagli esperti della Kyoto Prefectural University of Medicine, in Giappone, che hanno esaminato ladi donatori deceduti, che sarebbe stata destinata a interventi di innesti cutanei. “Le informazioni sul tempo dinza del virus – affermano gli autori – possono aiutarci a sviluppare approcci utili a prevenire la trasmissione da contatto. Questo evidenzia l’importanza di mantenere una corretta igiene delle mani”. Il ...

Il virus che causa l'infezione Covid-19, potrebbe sopravvivere sulla pelle umana fino a nove ore, un lasso di tempo circa quattro volte piu' duraturo ...