Coronavirus, Giani firma la prima ordinanza: per Rsa e Rsd rinnovate le disposizioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il contenuto dell'ordinanza 89 permette alle Aziende sanitarie territorialmente competenti di trasferire per il tempo necessario alle sostituzioni proprio personale nelle strutture private che ne abbiano necessità, qualora insorgano problemi di tipo sanitario che riguardino il personale che si occupa degli ospiti ricoverati Leggi su firenzepost (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il contenuto dell'89 permette alle Aziende sanitarie territorialmente competenti di trasferire per il tempo necessario alle sostituzioni proprio personale nelle strutture private che ne abbiano necessità, qualora insorgano problemi di tipo sanitario che riguardino il personale che si occupa degli ospiti ricoverati

FirenzePost : Coronavirus, Giani firma la prima ordinanza: per Rsa e Rsd rinnovate le disposizioni - agenziaimpress : La proclamazione. @EugenioGiani si insedia in Regione #Toscana, «Sul #Coronavirus il mio primo atto»… - agenziaimpress : La proclamazione. @EugenioGiani si insedia in Regione #Toscana, «Sul #Coronavirus il mio primo atto»… - trimpa48 : RT @agenziaimpress: #Coronavirus. Il neo presidente @Giani: «Mio primo atto saranno le #mascherine obbligatorie anche all’aperto in #Toscan… - agenziaimpress : #Coronavirus. Il neo presidente @Giani: «Mio primo atto saranno le #mascherine obbligatorie anche all’aperto in… -