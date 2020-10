Una vita, anticipazioni 8 ottobre: Cinta propone ad Emilio di fuggire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una vita torna nel pomeriggio dell’8 ottobre 2020 con un nuovo ed appassionante episodio in cui protagonisti saranno Cinta ed Emilio. La figlia di Bellita non vorrà perdere il suo amato e, per tale motivo, gli proporrà di fuggire insieme a lei da Acacias. Emilio accetterà o deciderà di rimanere e sposare la figlia di Ledesma? Sempre nel corso del nuovo appuntamento, Liberto dovrà fare i conti, suo malgrado, con la decisione di Rosina di lasciare per sempre il quartiere. L’uomo infatti, non sarà riuscito a far cambiare idea alla moglie, nonostante la sorpresa organizzata con l’aiuto dei vicini. Una vita, trama 8 ottobre: Cinta cerca di liberare Emilio dal ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unatorna nel pomeriggio dell’82020 con un nuovo ed appassionante episodio in cui protagonisti sarannoed. La figlia di Bellita non vorrà perdere il suo amato e, per tale motivo, gli proporrà diinsieme a lei da Acacias.accetterà o deciderà di rimanere e sposare la figlia di Ledesma? Sempre nel corso del nuovo appuntamento, Liberto dovrà fare i conti, suo malgrado, con la decisione di Rosina di lasciare per sempre il quartiere. L’uomo infatti, non sarà riuscito a far cambiare idea alla moglie, nonostante la sorpresa organizzata con l’aiuto dei vicini. Una, trama 8cerca di liberaredal ...

