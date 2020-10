Google Nest Audio | lo smart speaker diventa un altoparlante di qualità

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il nuovoè la grande novità che aspettavamo da. Il nuovocostituisce la seconda generazione di altoparlanti intelligenti, quattro anni dopo il lancio del primoHome, ed è il primo tentativo di Big G di realizzare un vero e proprio impiantodi qualità. D’altronde, se nel 2016 c’era bisogno di aprire un mercato nuovo per abituarci a interagire quotidianamente con l’Assistente, oggi la necessità numero uno degli utenti era migliorare la qualità d’ascolto. Dopo aver sbaragliato la concorrenza instaurando un duello a distanza con Alexa e Amazon Echo, in questo lungo periodo di tempo sono state soprattutto le grandi ...

Il successore del Google Home punta tutto sulla qualità audio per metterti in casa uno speaker davvero completo. L'abbiamo provato ...Il nuovo telefono di punta di Google esce dalla contesa per la fascia alta del mercato, rinunciando alla rincorsa alle specifiche più alte in nome della funzionalità. Ma il cambiamento arriva anche in ...Abbiamo recentemente scoperto che è possibile creare playlist personali su YouTube Music e riprodurle su Android grazie a Google Assistant ...