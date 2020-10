Trump è stato dimesso dall’ospedale: “Non dovete avere paura del covid”. Ma è già polemica (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato dimesso dal Walter Reed Medical Center, dove era stato ricoverato venerdì, per aver contratto il coronavirus. E’ uscito dall’ospedale militare lunedì sera, intorno alle 19:00, (01:00, ora italiana) ed è arrivato alla Casa Biancac on l’elicottero presidenziale Marine One, ha salutato tutti e ha detto “State attenti, ma non fatevi dominare dal virus. Si può combattere“. Trump: “Non dovete avere paura del covid” Trump, nel pomeriggio di lunedì, aveva già comunicato che sarebbe stato dimesso e ha rassicurato la popolazione, dicendo di non ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Il Presidente degli Stati Uniti, Donald, èdal Walter Reed Medical Center, dove eraricoverato venerdì, per aver contratto il coronavirus. E’ uscito dall’ospedale militare lunedì sera, intorno alle 19:00, (01:00, ora italiana) ed è arrivato alla Casa Biancac on l’elicottero presidenziale Marine One, ha salutato tutti e ha detto “State attenti, ma non fatevi dominare dal virus. Si può combattere“.: “Nondel covid”, nel pomeriggio di lunedì, aveva già comunicato che sarebbee ha rassicurato la popolazione, dicendo di non ...

robertosaviano : Stasera a @chetempochefa racconterò come Donald #Trump sia stato il più grande diffusore di menzogne sul #Covid19.… - Agenzia_Ansa : #Trump dimesso dall'ospedale, fa rientro alla Casa Bianca - Agenzia_Ansa : Il messaggio del presidente Trump rientrato dall'ospedale dove è stato ricoverato per aver contratto il Covid-19: '… - QuotidianPost : Trump è stato dimesso dall’ospedale: “Non dovete avere paura del covid”. Ma è già polemica - _roadtosaturn : RT @mycroftpedia: facciamo partire il toto scommesse, trump: a) è ancora positivo e se ne torna a casa libero di incontrare gente come se n… -