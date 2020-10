Trump è stato dimesso dall’ospedale e si è subito tolto la mascherina

Leggi su wired

(Di martedì 6 ottobre 2020) (foto: Win McNamee/Getty Images)Come lo stesso presidente degli Stati Uniti aveva preannunciato nelle scorse ore, è successo: Donalddall’ospedale militare Walter Reed del Maryland, dove da venerdì era ricoverato a causa del Covid-19, alle 18:30 (ora locale, notte fonda in Italia) di lunedì 5 ottobre. Poche ore prima che tornasse a piede libero, tre membri dello staff del tycoon sono risultati positivi al Covid-19. Anche gli agenti dei servizi segreti che l’hanno scortato durante il suo giro in suv di domenica verranno messi in quarantena. Se il presidente aveva imparato qualche lezione dalla sua malattia, tuttavia, sembra già aver dimenticato tutto. Annunciando su Twitter le sue dimissioni dall’ospedale,è tornato a minimizzare la ...