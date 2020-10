Tommaso Zorzi, attimi di panico al GF Vip: è successo poco prima della diretta (Di martedì 6 ottobre 2020) Non c’è pace per Tommaso Zorzi al GF Vip, Sin dal primo giorno nella Casa, l’influencer ha dovuto fare i conti coi problemi di salute. Febbre alta che l’hanno costretto a entrare e uscire dalla Casa per ben due volte. Poi, un paio di settimane fa, si è finalmente capita la causa di questa influenza che non voleva proprio andarsene. “Non sono stato bene – ha spiegato Tommaso Zorzi in diretta – Ho uno pneumococco, abbiamo sbagliato il primo ciclo di antibiotici, ne ho preso uno più forte da questo pomeriggio. Sono sotto paracetamolo, non morirò questa volta”. Niente covid-19 per fortuna, anche se ovviamente il concorrente è stato sottoposto a tampone più volte per accertarsi che non si fossero rischi. Ora un nuovo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Non c’è pace peral GF Vip, Sin dal primo giorno nella Casa, l’influencer ha dovuto fare i conti coi problemi di salute. Febbre alta che l’hanno costretto a entrare e uscire dalla Casa per ben due volte. Poi, un paio di settimane fa, si è finalmente capita la causa di questa influenza che non voleva proprio andarsene. “Non sono stato bene – ha spiegatoin– Ho uno pneumococco, abbiamo sbagliato il primo ciclo di antibiotici, ne ho preso uno più forte da questo pomeriggio. Sono sotto paracetamolo, non morirò questa volta”. Niente covid-19 per fortuna, anche se ovviamente il concorrente è stato sottoposto a tampone più volte per accertarsi che non si fossero rischi. Ora un nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi sbotta: “voglio parlare con i legali” e subito dopo minaccia di abbandonare la casa Trendit Tommaso Zorzi in lacrime per il padre al GF Vip: 'Mi ha abbandonato'

Tommaso Zorzi durante la settima puntata del GF Vip finisce in lacrime. Piange disperato raccontando del padre e del difficile rapporto con lui. “Mi ha abbandonato”, confessa con la voce rotta.

GF Vip 2020: cosa è accaduto nell'ultima messa in onda?

Il primo è stato quello tra Adua e Tommaso Zorzi. I due, che hanno proseguito la lite nel cuore della notte, si sono accusati a vicenda di aver mentito. L’influencer sostiene che l’attrice gli abbia ...

