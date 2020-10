Per la ripartenza del food retail c'è chi 'gioca in attacco' e investe (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Labitalia) - Il 2020 è senza dubbio l'annus horribilis per molti settori e tra questi il food retail, particolarmente colpito sia per le chiusure imposte dal lockdown sia per le difficoltà della riapertura, legate soprattutto alle misure anticontagio necessarie nei luoghi pubblici. Ma sono molti i brand che hanno dimostrato la propria resilienza reinventandosi, trovando soluzioni originali e cercando di cogliere le opportunità nella crisi. L'autunno è tempo di bilanci e la voglia di ripartenza e di riscatto è palpabile così come la tenacia degli operatori del settore che non hanno mai smesso o hanno ripreso ad investire. Alice pizza, marchio romano specializzato nella pizza in teglia, ha aperto a luglio una nuova pizzeria a Milano ... Leggi su iltempo (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Labitalia) - Il 2020; senza dubbio l'annus horribilis per molti settori e tra questi il, particolarmente colpito sia per le chiusure imposte dal lockdown sia per le difficoltà della riapertura, legate soprattutto alle misure anticontagio necessarie nei luoghi pubblici. Ma sono molti i brand che hanno dimostrato la propria resilienza reinventandosi, trovando soluzioni originali e cercando di cogliere le opportunità nella crisi. L'autunno; tempo di bilanci e la voglia die di riscatto; palpabile così come la tenacia degli operatori del settore che non hanno mai smesso o hanno ripreso ad investire. Alice pizza, marchio romano specializzato nella pizza in teglia, ha aperto a luglio una nuova pizzeria a Milano ...

